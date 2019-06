Werken aan skatepark van start Birger Vandael

11 juni 2019

14u50 3 Beringen Vandaag ging de eerste spade in de grond voor de bouw van het skatepark in Beringen. Het project heeft een kostenplaatje van 350.000 euro en de voorbereidingen liepen samen met fervente lokale skaters en het jeugdhuis Club 9.

De ambitie is om het skatepark regionale uitstraling en aantrekkingskracht te geven. “Het park zal goed uitgerust zijn met trappen, schuine vlakken, leuningen, lage muurtjes, ramps en skatebowls. Samen zal dit één spectaculair geheel vormen”, vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA). Het skatepark heeft een totale oppervlakte van 1.000 m² met aangrenzend een ‘chill-zone’ en een polyvalente speelweide. In het kader van de werken wordt ook voorzien in groenaanleg en een fietsenstalling.

Fietspad doorgetrokken

In totaal moeten de werken zo’n zeventig dagen in beslag nemen. Rekening houdende met drie weken bouwverlof, is de geplande opening van het skatepark voorzien in oktober. Samen met de bouw van het skatepark, wordt ook de centrale esplanade in noordelijke richting als fietspad doorgetrokken. Deze weg zal aansluiten op de fietspaden ter hoogte van het kruispunt Koolmijnlaan met Kasteletsingel. Het fietspad zal niet alleen zorgen voor een ontsluiting van het skatepark, maar ook voor een veilige ontsluiting van de scholencampus voor fietsers richting Beringen-Mijn, Stal en Beverlo.

“Met de realisatie van beide projecten wordt Bogaersveld verder ontwikkeld, niet alleen als een campus voor scholen maar ook als sport- en recreatiepark voor Beringen”, geeft schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V) mee.