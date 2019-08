Werken aan fietsverbinding aan scholencampus gaan van start BVDH

06 augustus 2019

15u57 0

Deze week zijn de grondwerken gestart voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding vanuit de scholencampus in Beringen-centrum naar de rotonde Koolmijnlaan/Kasteletsingel. “De bestaande esplanade doorheen de scholencampus krijgt hiermee een verlengstuk van enkele honderden meters en zal zo een alternatieve en autovrije fietsontsluiting vormen vanuit het centrum van Beringen richting Noorden,” zegt schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V). Deze de nieuwe verbinding zorgt voor een veiliger fietsontsluiting van de scholencampus voor de leerlingen die van of naar Stal, Beringen-Mijn, Beverlo of Korspel rijden. Doordat dit nieuwe fietspad ook langs het skatepark passeert, vormt het eveneens een gemakkelijke toegang voor de skaters.