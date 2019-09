Werken aan Academiepark gaan van start: “Een boost voor Koersel” Birger Vandael

15u47 0 Beringen Rond het oude gemeentehuis van Koersel en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is men momenteel volop bezig met de ontwikkeling van het Academiepark. Dankzij de centrale ligging heeft dit park alle troeven om aan dorpskernversterking te doen.

Volgens burgemeester Thomas Vints (CD&V) bevat de functionele invulling van het gebied een mix van diensten en wonen. De academie krijgt een nieuwe inkom met lift en trappenhal. Ook de kelder zal met een trap en hellend vlak toegankelijk worden gemaakt. Tegenover de academie komt een nieuw bouwvolume dat plaats zal bieden aan de buitenschoolse kinderopvang en verschillende appartementen. Verder komt er ook een bouwproject met sociale woningen en appartementen.

Ontmoetingszaal COR

Tussen het academiegebouw en de kerk komt de nieuwe ontmoetingszaal COR met aanliggend een groene open ruimte en een parking voor het hele park. “Dit wordt een blikvanger in Koersel”, onderstreept schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “Er komen een grote zaal voor 400 personen, een polyvalente zaal voor 100 personen, een vergaderzaal, kleedkamers voor artiesten en een industriële keuken.”

Plek voor ontmoeting

Het hele project moet ervoor zorgen dat het verenigingsleven in Koersel een boost krijgt. Het geheel zal mooi worden ingepast in een groene omgeving en er werd ook gewerkt aan de bereikbaarheid met onder meer de aanleg van een toegangsweg en het verleggen van de buurtweg. Op de open ruimte voor COR vinden mensen met een amfitheater een plek voor ontmoeting. “Het theaterpleintje voor de foyer vormt hierbij een mooie link tussen de gebouwen, het voet- en fietspad en de parking. Het bevordert ook een veilig schoolverkeer via de achteringang van de school”, stelt schepen van Stadsontwikkeling Patrick Witters (CD&V).