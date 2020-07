Werken aan A-Maze van start gegaan Birger Vandael

14 juli 2020

In Beverlo moet in september de nieuwe secundaire school A-Maze de deuren openen voor zo’n veertig studenten. “De werken zijn nu effectief van start gegaan en vorderen goed”, laat directrice Annelies Havermans weten. “De inschrijvingen lopen traag, maar dat komt helemaal goed! Ik hoop alleen nog wat meer leerlingen te kunnen aanspreken uit de ‘buurt’. We hebben op dit moment immers weinig inschrijvingen uit Beringen of uit de korte omgeving van Beringen. Dat vind ik toch een spijtige zaak.”