Wereldlichtjesdag in Beringen BVDH

10 december 2019

Afgelopen zondag 8 december, de tweede zondag van december, was het Wereldlichtjesdag. Ook in Beringen werden, net als overal ter wereld, om 19.00 uur lichtjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. “Met deze lokale herdenking willen we de nabestaanden een hart onder de riem steken. Het maakt niet uit hoe oud je kind was of hoelang het al geleden is, je kind blijft voor altijd in je hart en gedachten,” zegt schepen van welzijn Hilal Yalçin (CD&V). Leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunsten maakten mooie kunstwerken en een glasbokaaltje voor de aanwezigen. Daarnaast zorgde de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor mooie muziek en een voordracht van teksten vol troost. “Met de warme sfeer op deze samenkomst hopen we familie en vrienden te verenigen en steun en troost te kunnen bieden,” vult schepen van cultuur en onderwijs An Moons (VOLUIT) aan.