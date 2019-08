Weinig tijd om te rouwen: brandweer moet scooter blussen en takken ruimen Toon Royackers

12 augustus 2019

20u10 0 Beringen Veel tijd om te rouwen werd de zwaar getroffen brandweer van Beringen en Heusden maandag niet gegund. Door de wind en de regenval kwamen enkele oproepen binnen van versperde wegen door takken.

Aan de Nieuwe Hofstraat in Paal bij Beringen vloog maandagnamiddag nog een scooter in brand. De bestuurder was net om de hoek gaan tanken langs de Diestersesteenweg, toen een trucker naar hem claxoneerde. Hij zag achteraan de scooter vlammen uit de uitlaat komen. De bestuurder kon nog net op tijd wegspringen, terwijl hij de smeulende brand aan zijn broek kon uitkloppen. Zijn scooter stond wel meteen in vuur. Brandweerpost Beringen kwam hem nablussen.