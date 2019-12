Weer kangoeroes doodgebeten: “Maar link met wolf August is eerder twijfelachtig” MMM

26 december 2019

18u49 0 Beringen In Paal-Beringen zijn twee kangoeroes doodgebeten. De feiten gebeurden maandag al, maar kwamen nu pas aan het licht. De eigenaar linkte de feiten pas toen hij het nieuws zag over de doodgebeten Wallabies in Balen door wolf August. “Maar hier lijkt het niet om een wolf te gaan", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Dat wolf August in Balen enkele wallabies doodbeet op kerstdag was al bijzonder verrassend. Het dier steek geregeld de Limburgse grens over in Leopoldsborg-Ham en werd er al meerdere keren gesignaleerd. Maar nu vermoed een eigenaar uit Paal-Beringen dat ook zijn kangoeroes het slachtoffer werden.

Eén kangoeroe werd doodgebeten, de ander gebeten én voor een deel opgepeuzeld. “De omheining staat hoger dan 1.50 meter”, zegt eigenaar Ivan Swerts uit Paal. “En nergens zijn graafsporen te zien. Ik ben niet zeker dat het om een wolf gaat, maar de gelijkenis is eerder treffend.”

Maar bij Welkom Wolf twijfelen ze. “Natuurlijk komt het INBO ter plaatse voor een DNA-onderzoek, maar dit woongebied ligt aan de andere kant van de E313 en het Albertkanaal. Dat wil zeggen dat August beide wegen overstak, dat allemaal om net die twee dieren te doden? Bijzonder twijfelachtig. Het bijtgedrag is mogelijk ook van een vos of een hond.”

Dat het om een andere wolf zou gaan, is ook niet logisch denken experten. Een mogelijk tweede wolf zit in de regio Oudsbergen, meer centraal in Limburg. De kans dat die wolf zo ver is uitgeweken tot in Beringen is ook eerder vreemd. “Dan moeten we al aan een derde exemplaar denken, maar ook dat is uitzonderlijk.”