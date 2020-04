Wat met telewerk en teamwork? Stad bouwt met bevraging aan een ‘Beringen 1.5' Birger Vandael

27 april 2020

11u02 0 Beringen Met een interne bevraging wil Stad Beringen onderzoeken hoe ze haar strategie kan aanpassen om sterker uit deze crisis te komen. “Onze oefening heeft de naam ‘Beringen 1.5’ meegekregen, een knipoog naar de zogenaamde anderhalvemetersamenleving die we nog even zullen kennen”, stelt algemeen directeur Luc Vrijdaghs.

De stedelijke dienstverlenging werd de afgelopen weken herleid tot het minimum. “Een crisis als deze doet je beseffen hoe breed lokale dienstverlening gaat”, aldus Vrijdaghs. “Een stad is nu eenmaal actief op alle domeinen van het maatschappelijk leven. De kruisbestuiving en de solidariteit tussen diensten heeft voor veel betrokkenheid gezorgd. We zien moeilijkheden, maar vooral ook mogelijkheden waar we in de toekomst verder zullen op inspelen.”

Stapsgewijze opstart

De stad speelt met de bevraging in op drie trends: een digitale stroomversnelling, lokaal kopen en leven en solidariteit onder alle Beringenaren. Daarmee hoopt men op een stapsgewijze opstart van haar werking en dienstverlening. “Onze missie blijft zichtbaar, maar je moet bepaalde acties ook durven herbekijken", aldus de algemeen directeur. “De vragen zijn breed gesteld en geven ons al een eerste inzicht in onze toekomstige manier van werken en de inrichting van onze werkplek.”

Verbondenheid

Telewerk en teamwork in coronatijden zijn twee elementen die aan bod komen in de bevraging. “Medewerkers worden uitgedaagd om de bril van de klant of burger op te zetten en na te denken hoe we onze lokale economie kunnen ondersteunen en hoe we meer verbondenheid kunnen creëren”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). Onze dienstverlening zal er, ook na de versoepeling van de maatregelen, anders gaan uitzien. De impact van de crisis is groot, dus moeten we bouwen aan het Beringen van morgen.”