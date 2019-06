Wandelt 25 miljoenste bezoeker Sportoase binnen in Sportoase Be-Mine? BVDH

11 juni 2019

Met zekerheid zal de 25 miljoenste bezoekers van Sportoase de komende 24 uur binnenwandelen in één van de vijftien sites van de groep. De medewerkers tellen overal mee af om deze heuglijke mijlpaal officieel vast te leggen. Aan Sportoase Be-Mine in Beringen hoopt men alvast de geluksvogel te mogen ontvangen. In Limburg liggen er in Tongeren en Lanaken nog twee andere sportcentra van de groep. De komende jaren wil Sportoase nog verder groeien, maar niet zonder even stil te staan bij de 25ste miljoenste bezoeker en deze in de bloemetjes te zetten.