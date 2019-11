Wandelen tegen diabetes Lien Vande Kerkhof

17 november 2019

09u17 0 Beringen De Diabetes-Liga West-Limburg plant vandaag een gezinswandeling in navolging van Wereld Diabetes dag op donderdag 14 november. Traditiegetrouw wordt diabetes – beter gekend als ‘de suikerziekte’ – midden november wereldwijd onder de aandacht gebracht.

Stad Beringen zette haar schouders donderdag al onder dit mondiale initiatief door CC Casino een blauwe kleur te geven. ‘Op die manier willen we de aandacht vestigen op een gezondheidsproblematiek die ook Beringenaren treft laat schepen Hilal Yalçin weten, hun aantal blijft immers stijgen’.

Exacte cijfers over het aantal diabetespatiënten zijn niet gekend, maar naar schatting lijdt ongeveer 8% van de volwassen bevolking aan diabetes. Wanneer we dit door trekken naar het aantal inwoners in Beringen – net iets meer dan 46.000 - zou dit betekenen dat circa 3.700 Beringenaren diabetes hebben. “Verontrustend is ook dat steeds vaker jongeren de diagnose diabetes krijgen” vervolgt schepen Yalçin. “In hoofdzaak door overgewicht dat op zijn beurt toegeschreven wordt aan te weinig lichaamsbeweging en verkeerde voedingsgewoonten.”

Wandeling

Om meer aandacht te vragen voor de ziekte organiseert de Diabetes Liga West-Limburg vandaag dus een gezinswandeling. Iedereen is welkom aan de parochiezaal van Korspel tussen 8u en 15u voor een wandeling van 4, 8 of 10 km. Deelname: 2 euro.

Verder lanceerde de Diabetes Liga de Diabetes MytheMeter. Iedereen kan vanaf dit weekend via deze onlinetool zijn kennis over diabetes testen. Wie zijn kennis wilt testen kan dat hier.