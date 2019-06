Vzw OpenHart-Paal krijgt 1000ste fiets binnen BVDH

18 juni 2019

11u49 1

VZW OpenHart-Paal heeft de duizendste fiets binnen gekregen. De vzw haalt kledij, meubels en huisraad op om te schenken aan mensen in armoede. Sinds 1 augustus 2012 doen ze dat ook met fietsen. Een team van 8 fietsenmakers, allemaal vrijwilligers, maken de fietsen klaar om te schenken aan de doelgroep van Beringen en buurgemeenten. Via OCMW’s en andere hulporganisaties belanden de mensen dan bij OpenHart-Paal. Momenteel staat de duizendste fiets samen met nog 30 andere fietsen afgewerkt klaar in de werkplaats aan de Deurnestraat. De duizendste fiets zal waarschijnlijk nog deze maand het trotse bezit worden van een jongen of een meisje uit de regio.