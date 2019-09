VRT maakt ‘Zomerbeelden’ in Beringen Birger Vandael

17 september 2019

11u49 2 Beringen Wie in de voormiddag ooit naar één of Canvas zapt, kent vast en zeker ‘Zomerbeelden’. Dit programma doet je genieten van traag bewegende webcamregistraties van stoeltjesliften in de Alpen, bergdorpen in Oostenrijk, de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen... en binnenkort ook het mijnlandschap van Beringen.

Meer bepaald worden er beelden gemaakt van be-MINE. “Je ziet live de tropische vissen rondzwemmen in het duikcentrum TODI en je krijgt een prachtzicht op de best bewaarde industriële erfgoedsite be-MINE met de spot op de kolenwasserij, de nieuwe school STRAF! en het toeristisch onthaal toerisme Limburg”, vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V) trots.

“Dankzij deze live uitzending via webcam werken we verder aan onze citymarketing voor onze eigen burgers en ook voor de toeristen uit eigen land om onze stad te bezoeken”, is de burgemeester overtuigd.

Promotie voor events

Schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA) vult aan dat de livebeelden ook de toeristische evenementen in Beringen zal promoten. “Denk maar aan de Breugelfeesten op zondag 29 september of de net gepasseerde en succesvolle editie van de Mijnhappening. Het geheel wordt omlijst met easy listening-muziek.”

‘Zomerbeelden’ is elke morgen tussen 9 en 12 uur op de Vlaamse zender Canvas te bewonderen. Vaak zijn deze beelden ook te zien op Eén. In de wintermaanden heet dit programma Winterbeelden.” Volgens de VRT kijken er meer dan 30.000 Vlamingen per dag naar deze Zomer- en Winterbeelden.