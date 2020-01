Voormalig burgemeester Maurice Webers (sp.a) zegt politiek vaarwel: “Ik wilde stoppen op een hoogtepunt” BVDH

20 januari 2020

11u34 0 Beringen Voormalig burgemeester van Beringen Maurice Webers (sp.a) stopt met politiek. Dat liet hij dit weekend weten op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij en bevestigde hij later op zijn Facebookpagina. Webers haalde in oktober 2018 nog de meeste voorkeurstemmen in zijn stad, maar verloor door het spel rond de coalitievorming zijn sjerp.

Webers zat sinds 2000 in de gemeenteraad van Beringen en werd in 2012 burgemeester. In 2018 kwam hij in de oppositie terecht. Achteraf vertelde hij dat het politieke spel iets met hem deed. Hij wees daarbij naar enkele oppositiepartijen die een campagne tegen sp.a zouden hebben gevoerd. Sindsdien verdween hij een beetje op de achtergrond. Zijn politie carrière werd opzijgeschoven en Webers ging aan de slag voor een projectontwikkelaar in de regio.

Nieuw spoor

Webers bevestigde zijn politieke einde zelf via Facebook. “Ik heb me twintig jaar politiek ingezet voor iedereen, maar wou stoppen op een hoogtepunt. Ik haalde nog de meeste voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en de meeste stemmen in Beringen bij de federale verkiezingen”, legt hij uit. “Ik ben helaas ziek geweest en heb toen goed nagedacht. Mijn leven is op een nieuw spoor gekomen met een geweldige job, een nieuwe liefde en een leeftijd waarop je niet te lang moet wachten om keuzes te maken.”

Geen rancune

Webers bedankt voorts nog zijn achterban en laat verstaan dat er geen rancune is: “Ik houd geen littekens over aan de coalitievorming, omdat ik wist dat er voorakkoorden waren. En het was nooit de bedoeling om mijn hele leven aan politiek te doen.”