VOLUIT hoopt op afschaffing van belasting op onbebouwde gronden BVDH

14 oktober 2019

Burgerbeweging VOLUIT volgde nauwkeurig de cijfers van de nieuwe Vlaamse regering en reageert hierop positief. De beweging, die in Beringen deel uit maakt van de meerderheid, vindt het een goede zaak dat er extra middelen komen voor de gemeenten via tussenkomst in de pensioenkost van de ambtenaren en een bijdrage voor open ruimten. “Dat de Vlaamse Regering extra middelen voorziet voor de lokale overheden komt uiteraard ook stad Beringen ten goede” verklaart VOLUIT-raadslid Gosha Rosinska-Peeters. “Het stond reeds in ons verkiezingsprogramma dus waarom zou deze meevaller niet gebruikt kunnen worden om de belasting op onbebouwde gronden of onderbenutte bedrijfskavels af te schaffen? Deze belastingen staan immers haaks op de gedachte om open ruimten te behouden. De belasting op onbebouwde gronden is bijvoorbeeld in 2015 slechts in 51 van de 308 Vlaamse gemeenten ingevoerd.”