Volgende week worden laatste drie portieken geplaatst op E313 in Beringen Birger Vandael

19 mei 2020

12u05 0 Beringen Volgende week worden op de E313 in Beringen de laatste drie portieken geplaatst tussen het complex 26 Beringen en het Klaverblad in de rijrichting Hasselt. Dat maakt dat de snelweg twee nachten wordt afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst deze maand tien nieuwe portieken over de snelweg E313 ter hoogte van Beringen en Lummen. Daarop worden digitale signalisatieborden bevestigd, zodat de extra rijstrook dienst kan doen als dynamische spitsstrook. De rijstroken kunnen dan door het Vlaams Verkeerscentrum ook worden afgesloten bij calamiteiten, of buiten de spitsuren.

Camera’s en wegmarkeringen

Om de spitsstroken daadwerkelijk te kunnen activeren, dienen eerst nog camera’s te worden geplaatst om de snelweg te monitoren. Ook de huidige wegmarkeringen van de weefstroken wordt nog aangepast. Dat alles gebeurt ten vroegste tegen de zomer.

De afgelopen weken werden al zeven portieken geplaatst. Die werkzaamheden verliepen vlot. De plaatsing van de overige drie portieken gebeurt in de nacht van maandag 25 mei op dinsdag 26 mei en in de nacht van dinsdag 26 mei op woensdag 27 mei, telkens van 22 tot 5 uur. Via de omliggende gewestwegen wordt een omleiding voorzien.