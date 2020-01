Vlaanderen betaalt helft van aankoop 21 digitale zone 30-borden BVDH

31 januari 2020

De stad Beringen investeert in totaal 69.492,75 euro in de aankoop van 21 digitale zone 30-borden in een straal van 100 meter rond de schoolomgeving. De stad wordt hiervoor financieel ondersteund door de Vlaamse overheid die de helft van de kosten voor de digitale borden subsidieert. “Digitale borden vallen nu eenmaal beter op wat de veiligheid van de schoolgaande kinderen verhoogt”, stelt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). “Aan de belangrijkste toegangswegen naar tien Beringse scholen plaatsen we één of meerdere digitale borden.” Het gaat om de volgende scholen: De Buiteling (Meldertsestraat), Hand in hand, Westakker, Picardschool, SBS Korspel, De Beerring, de Step, de wijkschool van de Beerring, ’t Klavertje en De Berk.