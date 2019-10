Vlaams regeerakkoord zorgt voor 4.277.768 euro aan extra investeringsbudget BVDH

03 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Beringen betekent dat concreet 4.277.768 euro. “Beringen staat voor heel wat uitdagingen en er moet slim geïnvesteerd worden op heel wat vlakken. N-VA schepenen Werner Janssen en Jessie De Weyer zullen samen met de coalitiepartners bekijken waar we deze budgetten best voor kunnen gebruiken,” aldus Wesley Jeunen, voorzitter van N-VA Beringen, “Dat komt niet alleen de inwoners van Beringen ten goede, maar is ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen.”