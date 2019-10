Vlaams Belang kant zich tegen ‘Koraninternaat' in Eeuwfeestgebouw BVDH

14u21 1 Beringen De plannen in Beringen om van het Eeuwfeestgebouw een ‘Koraninternaat’ te maken, verhitten de gemoederen. In de buurt ziet niet iedereen de nieuwkomers zitten. Ook volksvertegenwoordiger in de kamer Erik Gilissen (Vlaams Belang) verzet zich tegen de komst van een dergelijke school: “Er werd door de buurtbewoners zelfs al een petitie gestart”, laat hij weten.

Het is vzw Educatief en Cultureel Centrum Beringen (ECCB) dat als kandidaat koper de Koranschool met bijhorend internaat wil inrichten. Bij de meer dan 50 ondertekenaars van de petitie, zouden heel wat islamitische mensen zitten. Volgens Gilissen komt dat omdat ECCB banden heeft met de zogenaamde Süleymanci-beweging. Deze beweging volgt de islamgeleerde Suleyman Hilmi Tunahan (1888-1959), die een mystieke stroming stichtte. “Zij handelen nogal radicaal en zijn erop gericht om internaten en Koranscholen te gebruiken als dekmantel voor het opleggen van hun ideeëngoed.”

Locatie niet geschikt

Gilissen verwijst ook naar een internaat van dezelfde koepel in Heusden-Zolder. “Deze school kent de ouders niet en het is hier zelfs onduidelijk of dit internaat wordt gerund door vrijwilligers dan wel professionals. Leerlingen worden afgezonderd van hun ouders en er is geen controle meer op de activiteiten binnen de school. Bovendien zijn we ook van mening dat de locatie niet geschikt is als schoolgebouw. Dit is midden in een woonwijk met weinig parkeermogelijkheid.”