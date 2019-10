Vijf tips voor het weekend in Limburg Birger Vandael

24 oktober 2019

11u37 0

Beringen - Steile wegen en ambities op nieuwe veldrit over mijnlandschap

Nog voor de veldrijders er één meter in wedstrijdvorm betwist hebben, draagt de nieuwe Ethias Cross in Beringen al de stempel van ‘klassieker in wording’. Alle ingrediënten zijn in elk geval aanwezig: het parcours over de mijnterril staat garant voor sportief spektakel, terwijl het mijnlandschap voor een prachtig decor zorgt. De start- en aankomstplaats van de veldrit ligt op de serviceweg achter be-MINE (Koolmijnlaan). Toch zal het kloppend hart van de cross zowat overal behalve hier te vinden zijn. Door de vele hoogtemeters wordt de veldrit vergeleken met die van de Koppenberg en Asper-Gavere. Na “de kuil van Zonhoven” nu dus “de berg van Beringen”! De eerste wedstrijd zaterdag start om 10 uur, de profs beginnen aan hun cross om 15 uur. Tickets kosten online 10,50 euro.

Bree - Meer dan tachtig bieren op 22ste Bier-2-Daagse

Levensgenieters zijn dit weekend in zaal De Barrier in Bree aan het juiste adres. De Bierproevers Noord-Limburg organiseren immers hun 22ste ‘Bier-2-daagse’ met in totaal meer dan tachtig bieren (waarvan de helft nieuw zijn) en acht bieren van het vat. Daarnaast zijn er heel wat exclusieve en zeer speciale bieren, al zullen ook een aantal gevestigde waarden niet ontbreken. Een greep uit het aanbod: ‘Jack’s Coffee’ (Koffiebier), Limburgse Witte Peer & Appel, Kruisekes Winterbier (gerijpt op okkernoten)... Wie graag de volledige lijst raadpleegt, kan terecht op www.bierproevers.be. Zondagavond vanaf 19 uur kan je bier inslaan om thuis op te drinken. De Bier-2-daagse start telkens om 13 uur en gaat op zaterdag door tot 1 uur ‘s nachts. Zondag sluiten om 22 uur de deuren.

Kuringen - Oudste circus van het land slaat tenten op aan Prinsenhof

Tijdens de herfstvakantie slaat het oude circus van België haar tenten op aan het Prinsenhof in Kuringen bij Hasselt. Zaterdagavond is er de eerste voorstelling van het Wiener Circus, daarna volgen nog 21 andere voorstellingen. “We zijn blij dat we van het stadsbestuur de toestemming kregen om hier opnieuw te mogen optreden", stelt directeur Ricky Cannone. “Elk jaar stijgen de bezoekersaantallen dus we komen graag naar Hasselt!” Met acrobaten, trapezisten, clowns, dieren en jongleurs vind je in het circus in elk geval alle vaste personages die je hier kan verwachten. De ‘Laserman’ zorgt voor een moderne touch. Voor meer informatie www.wienercircus.com of 0475 27 64 17 (kantooruren).

Genk - Uren snuffelplezier op platen- & cd-beurs

De platen- & cd-beurs in Genk bestaat al sinds 1993 en is inmiddels één van de bekendste beurzen in zijn soort. Voor het eerst zal dit event plaats vinden van 10.30 tot 17 uur in het Park Thor Centraal. Vroeger moest je hiervoor naar zaal Rondpunt 26 trekken. Vzw De Draaischijf haalt opnieuw standhouders uit binnen- en buitenland naar Genk voor uren snuffelplezier. In de honderden bakken vind je tweedehands cd’s en oude vinylplaten. Een must voor de muziekverzamelaar!

Beringen - Herdenkingsconcert van sluiting steenkoolmijn

Het is aanstaande maandag exact dertig jaar geleden dat de steenkoolmijn van Beringen haar deuren sloot. Deze belangrijke gebeurtenis laat in de hele mijnstreek nog vele sporen na. Eén van de orgelpunten van het herdenkingsprogramma is een gratis herdenkingsmoment met een concert deze zondag 27 oktober om 18.00 uur in Casino Beringen. “De Academie voor muziek, woord en dans was lange tijd verbonden met de steenkoolmijn en brengt met dit concert hulde aan de vele mijnwerkers die dagelijks in zware omstandigheden zorgden voor onze welvaart,” aldus schepen van cultuur en erfgoed An Moons (VOLUIT). De Academie laat zich ondersteunen door Symfonieorkest Zuiderkempen en enkele talentvolle jonge artiesten.