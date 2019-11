Vijf snelheidsduivels geklist in Beringen: voertuig probeert aan 190 km/uur te ontsnappen BVDH

21 november 2019

11u59 0 Beringen Tijdens de vooravond op woensdag controleerde de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo zo’n 2.000 voertuigen op snelheid. Bij de controle werden vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken wegens extreme snelheden.

De controles vonden dit keer plaats in Beringen langs de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, de Koolmijnlaan, de Kasteletsingel en de Paalsesteenweg. Van de 2.000 gecontroleerde voertuigen reden 151 bestuurders té snel. De Paalsesteenweg viel hierbij op: de gemiddelde gemeten snelheden lagen er tussen de 100 en 116 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is.

“Wij zetten inderdaad de daad bij het woord”, verduidelijkt burgemeester Thomas Vints (CD&V), verwijzend naar vorige snelheidsacties waarna beloofd werd niet te stoppen. “Deze repressieve verkeersacties zullen dan ook onverwijld verder gezet worden."

Vijf snelheidsduivels

Vijf personen maakten het wel erg bont. Op de Kasteletsingel reed een voertuig 125 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is. Een andere bestuurder reed meer dan 150 km/uur op de Kasteletsingel-Zuid waar 90 km/uur toegelaten is. En ook een derde bestuurder duwde op dezelfde baan té hard op het gaspedaal en behaalde een snelheid van 130 km/uur. Op de Koolmijnlaan werd een snelheid van 120 km/uur vastgesteld waar 70 km/uur toegelaten is en op de Paalsesteenweg reed een bestuurders 123 km/uur. Een politievoertuig achtervolgde deze wagen tot op de E313 waar de bestuurder de snelheid opdreef tot meer dan 190 km/uur.

Alle bestuurders werden aan de kant gezet en dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren. Zij mogen zich ook nog aan een fikse boete verwachten.