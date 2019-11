Vijf nieuwe kinderboekenruilkasten BVDH

22 november 2019

Deze week startte het Huis van het Kind Beringen met vijf nieuwe kinderboekenruilkasten op plaatsen waar jonge kinderen komen. Dit gebeurde naar aanleiding van de voorleesweek (16-24 november.) Het principe van een boekenruilkast is eenvoudig: je kiest een boekje uit de kast en ruilt het met een eigen kinderboek. Wanneer het uit is, kan je het ook weer terugzetten en een nieuw boek uitkiezen. “Het is fijn om te zien dat de eerste kastjes goed gebruikt worden. We zijn daarom blij om de opstart van bijkomende ruilkasten aan te kondigen. De Academie voor Beeldende Kunsten heeft deze omgetoverd tot mooie kunstwerken,” zegt schepen van samenleven Hilal Yalçin (CD&V).