Vijf jaar cel voor Beringse broers na nieuwe episode van familievete Birger Vandael

07 september 2020

15u14 2 Beringen De correctionele rechtbank van Hasselt heeft twee Beringse broers van 23 en 20 jaar veroordeeld tot vijf jaar gevangenis nadat ze op 4 augustus 2018 betrokken waren bij een vechtpartij, waarbij gebruik werd gemaakt van een hamer en een mes. Het was de zoveelste schermutseling in een familievete die al jaren aansleept.

De feiten speelden zich af aan de Stationsstraat in Beringen. Aan het betcenter en het kapsalon liep het die zomeravond rond 22.30 uur verkeerd. De 23-jarige man raakte danig verhit nadat er volgens hem opmerkingen waren gemaakt over zijn overleden moeder. Daarbij haalde hij een mes boven en maakte hij steekbewegingen in de richting van het slachtoffer. Zijn 20-jarige broer zorgde voor de nodige ruggensteun. Twee personen werden gekwetst en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Maximumstraf

De rechtbank kiest in deze zaak voor de maximumstraf. “Het enige gepaste antwoord", zo staat te lezen in het vonnis. “Het moet immers de maatschappij maximaal beschermen.” Aan de slachtoffers moeten de twee broers respectievelijk 4.094,95 euro en 1.930 euro betalen. Eén van die slachtoffers zit momenteel zelf in de gevangenis van Hasselt.