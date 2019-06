Vierde editie van be-MINE Blues BVDH

04 juni 2019

11u34 2

Al voor het vierde jaar vindt aanstaande zondag het Rhythm & Blues Festival op de site van be-MINE plaats. Het festival combineert het beste van de muzikale wereld met speciale bieren en lekker eten. Het muzikaal programma van be-MINE Blues start om 15 uur met Buckwood Mojo, gevolgd door One Time Bluesband, Bulfrog Tattoo, Black Cat Biscuit, Greenwood en sluit om 22.30 uur af met Boogie Beasts. Tickets kan je via verschillende voorverkoopadressen of online verkrijgen, aan de kassa betaal je 13 euro. Voor de kinderen is er een speciale kindertattoo stand en zijn er springkastelen. Ook de whisky stand is zeker een bezoekje waard. Alle info vind je via www.bemineblues.be. Deze vrijdag kan je in ’t Bierhuis al warmdraaien met een speciale pré be-MINE blues avond.