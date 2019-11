Vierde editie juwelenexpo ‘Tutto Bello’ BVDH

20 november 2019

Van 24 november tot en met 8 december loopt in het Casino Beringen voor de vierde keer op rij de tentoonstelling ‘Tutto Bello’. Hier vind je alles rond hedendaagse juweelkunst: draagbare juwelen, artistieke juwelen, wandjuwelen en kunstobjecten geïnspireerd op juwelen. Jo Agten, Ria Baugniet, Hélène De Ridder, Katja Noelmans, Han Tilman en Leen Van de Wouwer werken allen mee aan deze expo. Die is telkens open op donderdag, vrijdag en zondag van 14 tot 17 uur. De toegang is geheel gratis. Aanvullend is er voor kinderen een geleid bezoek aan de tentoonstelling en een atelier waarbij ze zelf kralen maken met fimo-klei. Op zondag 8 december van 10.00 – 12.00 uur kunnen kinderen van 5 tot 8 jaar terecht. Iedereen vanaf 8 jaar is vanaf 13.00 uur welkom.