Vier tieners opgepakt en verdacht van resem inbraken MMM

25 november 2019

17u19 1 Beringen De politie heeft vier jonge inbrekers tussen 15 en 18 jaar oud kunnen klissen. Ze worden verdacht van negen inbraken. De meerderjarige van 18 jaar oud is intussen door de onderzoeksrechter in Hasselt aangehouden en opgesloten.

Een eerste verdachte, een 17-jarige man uit Beringen, werd op 14 november door een alerte burger op heterdaad betrapt bij een inbraak in een horecazaak in de Rodeheide in Tessenderlo. Diezelfde dag wist de politie als mededader een 16-jarige persoon op te pakken.

Het opgepakte duo zou diezelfde nacht ook een horecazaak op de Schoterweg in Tessenderlo zijn binnengedrongen. In het navolgend onderzoek kon de politie op 18 november een 18-jarige man uit Beringen opsporen. Twee dagen later konden de speurders de vierde verdachte, een 15-jarige jongen, thuis in de boeien slaan.

Het viertal pleegde de inbraken in wisselende samenstelling. In de huidige stand van het onderzoek zijn er aanwijzingen dat het viertal in aanmerking komt voor inbraken in drie horecazaken in Tessenderlo op 11 november, een woninginbraak in de Kempenstraat in Bocholt op 14 oktober, een inbraak in een tennisclub in Koersel op 23 oktober en een inbraak in een woning in de Pieter Vanhoudtstraat in Beringen op 28 oktober. De lokale recherche onderzoekt of de jongemannen nog voor andere feiten in aanmerking komen.