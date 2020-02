Vier chauffeurs betrapt onder invloed van drugs



14 februari 2020

17u02 0 Beringen De politie van Beringen-Ham-Tessenderlo heeft vier chauffeurs betrapt die reden onder invloed van drugs. Twee andere bestuurders werden aan de kant gezet omdat zij niet beschikten over een geldig rijbewijs.

De verkeerscontroles vonden plaats langs de Beverlosesteenweg en de Diestersesteenweg in Beringen. In Ham werd postgevat langs de Heidestraat. In totaal werden 96 voertuigen grondig gecontroleerd: vier bestuurders reden onder invloed van drugs, twee bestuurders hadden geen geldig rijbewijs op zak en één chauffeur werd beboet omwille van verboden wapenbezit.

Er werden ook snelheidscontroles uitgevoerd langs de Diestersesteenweg, de Beverlosesteenweg, de Hasseltsesteenweg, de Heppensesteenweg en de Paalsesteenweg. 123 van de 2.640 gecontroleerde bestuurders duwden te hard op de het gaspedaal. Er werden snelheden gemeten van 111, 120 en zelfs 140 km per uur waar 70 is toegelaten.