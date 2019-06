Video: ons land heeft de eerste ‘seniorenduikclub’ Toon Royackers

26 juni 2019

17u00 0 Beringen Het is voor hippe senioren niet altijd gemakkelijk om leeftijdsgenoten te vinden, die ook willen deelnemen aan de iets straffere en meer gewaagde sporten. Zo was er in ons land nog altijd geen enkele duikclub voor senioren. Althans tot vandaag... want in het duikcentrum ‘Todi’ in Beringen ging vandaag de eerste senioren duikclub van ‘Okra’ Kempen van start.

“Eigenlijk duik ik al veertig jaar,” legt deelnemer Rik Van Bruaene (57) trots uit. “Ik ben begonnen als jong manneke van 17 jaar met mijn eerste duiklesjes. Ervaring heb ik dus zat. Maar we worden stilaan natuurlijk toch een beetje ouder, dat is onvermijdelijk. Ik kan niet meer zo goed mee met die gastjes van twintig tot vijfentwintig jaar. We hebben als senioren een andere manier van duiken. Eerst zevenhonderd meter wandelen, vooraleer je van een oever het water in kan? Dat is al een beetje lastig hé met zo een zwaar duikpak en een gasfles aan. Of eerst die hoge hellingen op langs rivieren en vijvers? Evident is dat zeker niet. Hier in een duikcentrum kunnen we rechtstreeks het water in. Ik ga nog wel eens duiken met jongere mensen, maar hier onder leeftijdsgenoten gaat dat toch een stuk aangenamer. We zitten allemaal met een gelijkaardig uithoudingsvermogen, en dezelfde ongemakken. Maar toch kunnen we nog samen genieten van onze hobby.”

Lichamelijke ongemakjes.

Bij Okra Kempen moesten de senioren maar één keer aankloppen om zo een gespecialiseerde duikclub op te richten. “In het weekend of in de vakantie zitten de duikcentra altijd bomvol,” legt coördinator Benny Vancampfort uit. “De jonge actieve, duikfans trekken dan massaal naar de centra en de geschikte duikplassen. Maar wie met pensioen is kan uiteraard net zo goed door de week komen duiken. Er zijn wel duikclubs, maar daar zijn de senioren telkens een kleine minderheid. Heel vervelend, zeker als er daar nog eens verschillende oudere deelnemers afhaken door de lichamelijke ongemakjes. Ook het babysitten voor de kleinkinderen is een veelvoorkomend probleem. De senioren die achterblijven zijn heel vaak alleen, en dus gaan ze in veel gevallen gewoon niet meer duiken. Zonde toch, van zo een mooie hobby?”

Daarom ging de eerste Vlaamse seniorenduikclub vandaag van start met een eerste duiksessie in Beringen. “Goed we zijn voorlopig nog maar met drie deelnemers. Die komen van de Antwerpse Kempen tot zelfs uit Roeselare. Maar tijdens de bevragingen was er interesse van zeker vijftien mensen. Het initiatief moet nog wat groeien,” denkt Vancampfort. “We zoeken nog altijd extra mensen die mee interesse hebben.”