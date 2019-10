Verwendag in bib met vegan food en karikatuurtekenaar BVDH

07 oktober 2019

Aanstaande zaterdag vindt in Beringen de verwendag in de bib plaats. Dit is het ideale moment om eens binnen te springen in de bib. Vaste klant of nog nooit langs geweest? Iedereen is welkom! We voorzien een natje en een droogje en er zijn tal van activiteiten”, nodigt schepen van de Bib Jessie De Weyer (N-VA) iedereen uit. Zo kan je er de ‘Vegan Hapjes’ van Sans Saucis proeven, wordt het nieuwe activiteitenprogramma voorgesteld en geeft Beyouniek persoonlijk kleurenadvies. Verder maakt Peter Frison jouw unieke karikatuur en kan je een Bookface op Facebook plaatsen. De gratis verwendag vindt plaats van 10 tot 13 uur, voor bepaalde activiteiten schrijf je best op voorhand in.