Vernieuwde E313 vanaf zaterdagochtend in gebruik Birger Vandael

09 september 2020

15u15 0 Beringen Deze zomer werd de E313 vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer, in beide rijrichtingen vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat de werken op hun einde lopen.

Deze week wordt ‘s nachts de signalisatie opgeruimd en aangepast. In beide richtingen kan het verkeer dan vanaf zaterdagochtend volledig gebruik maken van de vernieuwde autosnelweg. Ook de afrit 26 ‘Beringen’ in de richting van Hasselt gaat opnieuw open.

Dynamische spitsstroken in toekomst

De rijweg van de E313 in Beringen werd tot en met de onderfundering vernieuwd. De wegverharding is nu voorzien in uitgewassen doorlopend gewapend beton. Dat is een veel duurzamer materiaal dan asfalt, gelet op het zware vrachtverkeer. Meteen werden er al een aantal pechhavens aangelegd, om het weggedeelte in de toekomst ook met dynamische spitsstroken te kunnen gebruiken. Voorlopig blijft verkeer op de snelweg vanaf Beringen tot Antwerpen dus gewoon op twee rijstroken rijden in elke rijrichting, zonder spitsstrook.

13,5 miljoen euro

Volgende week zijn er nog enkele plaatselijke nachtelijke werken om de doorsteken op de snelweg terug in orde te maken. Het verkeer zal dan ‘s nachts nog plaatselijk over één rijstrook moeten rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeerde 13,5 miljoen euro in deze renovatie.