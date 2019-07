Verlaten schoolgebouwen veranderen in bruisende hotspot: Miette en Willem van ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ openen er tacozaak Birger Vandael

09 juli 2019

17u53 0 Beringen Met de opening van de Lutgartsite heeft Beringen vanaf deze week een tijdelijke hotspot waar heel wat te beleven is. Bij de eerste zaken die van start gaan, valt vooral tacorestaurant Mañana Mañana op. Het is het nieuwe project van Miette Dierckx (26) en Willem Vankrunkelsven (25), die deelnamen aan ‘Mijn Pop-uprestaurant!’.

De gebouwen in de Brouwerstraat en de Hoogstraat staan sinds 2017 grotendeels leeg, nadat de Sinte-Lutgartschool verhuisde naar de nieuwe scholencampus op Bogaersveld. Daarom besloot de stad om deze site uit te bouwen als een commerciële hotspot. Het moet een creatieve plek worden voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven. De Lutgartsite wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van hoe de provincie de detailhandel wil versterken. Beringen kreeg dan ook een impuls van 100.000 euro vanuit de provincie.

60 geïnteresseerden

De stad moedigde deze winter geïnteresseerde ondernemers aan om contact op te nemen. “In totaal hebben ongeveer 60 personen zich aangemeld om iets te ondernemen op Lutgart, de ene al wat concreter dan de andere", vertelt schepen van Lokale Economie, Middenstand en Toerisme Werner Janssen (N-VA).

We hadden nooit kunnen dromen dat er zoveel kandidaten zouden zijn toen we met dit idee startten. Het bewijst dat er heel wat ondernemerschap en talent zit in Beringen Werner Janssen

Willem en Miette herenigd

De bekendste naam is wellicht Mañana Mañana, van Miette en Willem. Zij stonden in 2016 in de finale van ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ op VTM en verloren die nipt. Daardoor konden ze hun Mexicaanse pop-upzaak Jalapeño Loco niet verderzetten.

Na dit avontuur opende Miette al de Mexicaanse zomerbar Villa Loco in Laakdal en Bar Mimi in de oude pastorie van Oostham. In de nieuwe Beringse zaak zijn Willem en Miette herenigd en serveren ze taco’s en cocktails. Naast Mañana Mañana openen meteen nog vier zaken, later deze zomer volgen nog eens minstens vijf concepten (zie onder).

Experiment

“De site zal ongeveer vijf jaar ter beschikking blijven van ondernemers, verenigingen en kunstenaars”, geeft Janssen mee. “De tijdelijke invulling van Lutgart fungeert als een experiment om later tot een definitieve invulling van de site over te gaan. Als het aanslaat, kan het hippe concept bestendigd worden, anders zal er allicht een nieuwbouwproject komen of een combinatie van de twee.”

Geïnteresseerd om ook nog te starten en te experimenteren op Lutgart? Stuur een mail naar lutgart@vastgoedbeheer.com.

Minstens tien zaken vullen deze zomer Lutgartsite:

De oproep van de stad naar creatieve ondernemers is duidelijk niet in dovemansoren gevallen. Naast het tacorestaurant ‘Mañana Mañana’ vind je vanaf deze week nog vier andere zaken terug op de Lutgartsite.

Zo nam Hey Rabbit er zijn intrek. Zij ontwerpen illustraties en kunst op maat, bouwen oude afgedankte spullen om tot nieuwe en hippe hebbedingen en meubels en maken grafisch werk op maat. Daarnaast is er Hen Hen. Deze vintagebar ontvangt klanten in een ware retrostijl, biedt vintagekleren aan en belooft muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Baracc. is een koffiehuis met cosy terras. En er is ook Speelplaats, een pop-upzomerbar die werd geopend door de vzw rond Putrock. De naam verwijst natuurlijk naar de oude functie van het plein. Naast muziek vind je op hun plein en in hun kelder ook films en komedie terug.

Vijf andere zaken op komst

Later deze zomer komt ook Justice & Samir club naar Lutgart. Dat is een thai- en kickboksclub bij bijhorende fitnessruimte. Ook Dinges (een zaak in vegan fastfood) en Luigi Raymundo (een pizza- en pastazaak) plannen hun komst. Er staat bovendien een atelierruimte voor kunstenaars gepland en theatergezelschap Mals Vlees zal eveneens naar Lutgart afzakken. Veel bedrijvigheid dus op de oude schoolterreinen.

Alle updates van nieuwe winkels en events kan je volgen op www.facebook.com/lutgartberingen of www.instagram.com/lutgart_beringen.