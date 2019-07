Vergane glorie Koninklijke Beringen FC 95 jaar na oprichting nog eens vanonder kolengruis gehaald Birger Vandael

03 juli 2019

19u39 24 Beringen In 1964 werd Koninklijke Beringen FC vicekampioen in het Belgisch voetbal op vier punten van Anderlecht. Na enkele mooie seizoenen op het hoogste niveau, zakte de mijnclub weg tot het in 2002 ophield met bestaan. De iconische rood-zwarte truitjes worden aanstaande zaterdag nog eens vanonder het stof gehaald. In het Mijnstadion ontvangt Beringen Sint-Truiden voor een dag vol nostalgie.

Het verhaal van de rood-zwarten begon als Cercle Sportif Kleine Heide op 4 december 1924 ter ere van Sint-Barbara. Een jaar later schreef voorzitter Eduard Frenay zijn club in onder de naam Beeringen FC en kreeg het stamnummer 522. Vooral onze oudere lezers zullen nog mooie herinneringen koesteren aan de Limburgse mijnclub, want in de jaren zestig en zeventig beleefde die enkele gloriejaren. In 2002 werd de fusie aangegaan met de buren van Vigor Beringen en sindsdien gaat de club verder als KVK Beringen.

Vier jaar geleden startte Eric Claes met de Facebookgroep ‘Beeringen FC 522'. Al snel verzamelden veel liefhebbers zich en ontstond het idee om een retrowedstrijd te organiseren. Dat moest natuurlijk gebeuren tegen FC Diest, omdat zij hun allereerste match speelden tegen Hooger Op Diest FC, en zo geschiedde. “Nu zou de mijnclub eigenlijk haar 95ste verjaardag vieren. Dus we kwamen opnieuw samen met de organisatie en besloten een nieuwe retrowedstrijd te organiseren”, aldus Claes.

De organisatie werkt samen met G-FUFO Beringen, een voetbalclub voor personen met een beperking. Zij spelen hun thuiswedstrijden in het Mijnstadion en helpen bij de inkom en aan de tapkraan. De opbrengst is dan ook voor de werking van die club.

Gouden Schoen

Bij Koninklijke Beringen FC is het uitkijken naar voormalig Gouden Schoen-winnaar Julien Cools. De Kempenaar begon zijn carrière in Limburg en verhuisde later naar Club Brugge, waar hij drie keer kampioen speelde en ook Rode Duivel werd. Met als voorganger Rob Rensenbrink en als opvolger Jean-Marie Pfaff staat hij prachtig omringd op het palmares van de Gouden Schoen, die hij in 1977 won.

“Ook oudgedienden als Roger de Condé, Vic Lunga, Hans Kuhlmann, Tony Geypen, Jean-Claude Moons, Paolo “Rikske” Russo en Theo Smeets zullen aanwezig zijn als supporter”, zegt Claes. Voor Beeringen FC spelen onder meer: Massimo Caruso, Jean-Pierre Swerts, Nico Claesen (ex-Rode Duivel) en Patrick Schoofs (ook ex-STVV). Aan de kant van Sint-Truiden worden gevestigde waarden als Danny Boffin, Peter Voets, Wilfried Sleurs en Patrick Teppers aangekondigd. “De Koolputters en de Kanaries waren een bijzondere combinatie in het Mijnverleden. De Mijnjongens zijn dus best op hun hoede.”

Het stadion wordt vanaf 11 uur geopend voor ‘groundhoppers’, dat zijn liefhebbers die houden van oude en nieuwe stadions en graag die glorie vastleggen op de gevoelige plaat. Vanaf 14 uur gaan de poorten open voor het grote publiek. Na een optreden van enkele G-ploegen, volgt de aftrap voor de retrowedstrijd om 15 uur. In de VIP-kantine is er een expositie met memorabilia van Beeringen FC en enkele andere Limburgse clubs. Die is voor elke aanwezige supporter toegankelijk. Tickets kosten 5 euro en dat bedrag gaat integraal naar G-FUFO Beringen.