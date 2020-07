Uitslaande brand in Beringse Tennisstraat: “Dak is al helemaal door de vlammen verteerd” Dirk Selis

23 juli 2020

16u23 0 Beringen Vanmiddag omstreeks 15u.20 is er brand uitgebroken in een woning in de Beringse Tennistraat. Omstreeks 16u15 was de brand nog niet onder controle en werd de perimeter rond de brand uitgebreid.

“Er is vooral zeer veel witte rook en de ziekenwagen staat klaar om hulp te verlenen. Het dak is al volledig in het vuur verteerd en heeft de aangrenzende woningen bereikt. Maar over de oorzaak van de brand is niets geweten”, zegt een toevallige voorbijgangster. Buurtbewoners worden opgeroepen om vensters en deuren te sluiten, omdat er mogelijk asbest zou vrijgekomen zijn.