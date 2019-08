Tweede fase van werken aan Nieuwendijk BVDH

07 augustus 2019

10u14 0 Beringen De werken aan de Nieuwendijk bereiken de tweede fase. Het gedeelte van de Nieuwendijk tussen de Korspelheidestraat en de Guido Gezellestraat is ondertussen aangelegd. Enkel de afwerking door de nutsmaatschappijen moet nog gebeuren.

“In de tweede fase wordt gewerkt op het deel van de Nieuwendijk vanaf de Korspelheidestraat richting Korspel en het deel Guido Gezellestraat richting Koersel, inclusief de twee kruispunten,” zegt schepen Jean Vanhees (CD&V). “De zone tussen Stalsesteenweg en Korspelheidestraat en tussen Guido Gezellestraat en Bredonkstraat wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer behalve fietsers en plaatselijk verkeer.” De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via Beringen-centrum en Beverlo-centrum. Het kruispunt Nieuwendijk – Heerbaan wordt in deze fase van de werken opengesteld.

Lijnbus niet meer door Stal

De aannemer zal nog deze week starten met de opbraak van het wegdek en het fietspad in de nieuwe werkzones. Lijnbus 170 zal tijdens deze fase niet meer door Stal rijden. De laatste halte is de Eggestraat in Korspel en op de Koolmijnlaan aan de Posthoorn. De lijnbus rijdt dan van Korspel terug naar Beverlo en via de Koolmijnlaan naar Beringen. Deze fase van de werken duurt tot eind 2019. De omleidingsplannen kan je raadplegen www.beringen.be.