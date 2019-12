Tweedaags kinderfestival in sporthal Beverlo BVDH

13 december 2019

12u13 0

Op 27 en 28 december kunnen kinderen en jongeren van 2 tot 14 jaar zich uitleven op ‘Kerst Fun’, een tweedaags kinderfestival in de sporthal van Beverlo. Ondertussen kunnen ouders genieten van een lekker hapje en drankje. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. “Vooraf inschrijven is niet nodig”, laat schepen van jeugd Jessie De Weyer (N-VA) weten. “Er is voor ieder wel wat wils, zo kan je genieten van sneeuwballengevechten, boogschieten, springkastelen, shooting gallery, jungle track of eendjes vissen. Jongeren kunnen ook meeswingen met de kinderdisco of meedoen aan een originele workshop. Op vrijdag is het festival geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 28 december van 10.00 tot 17.00 uur.