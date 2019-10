Twee nachtwinkels moeten dicht wegens niet brandveilig genoeg: “Reëel gevaar voor klanten en buren” BVDH

10 oktober 2019

15u31 0 Beringen In Beringen werd woensdag een gecoördineerde controleactie (een zogenaamde flexactie) uitgevoerd op negen nachtwinkels. “Bij twee nachtwinkels bleek dat er zo’n ernstige problemen waren met de brandveiligheid, dat er een reëel gevaar was voor de klanten en de omwonenden. Deze winkels werden onmiddellijk ontruimd en gesloten”, vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Vints uit. “Dergelijke uitbatingen moeten over een uitbatingsvergunning beschikken in het kader van het gemeentelijk reglement op de nachtwinkels, en voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne.” Verder werd door het FAVV ook het aspect voedselveiligheid gecontroleerd.

Vervallen voedingswaren

De twee winkels die werden gesloten, mogen pas terug open gaan wanneer de brandweer hiertoe groen licht geeft. Het controleteam stelde verder diverse inbreuken vast inzake de verplichtingen op het dagboek van ontvangsten, het bijhouden van het kasboek en op de wetgeving op de voedselveiligheid. Zo trof men in verschillende winkels vervallen voedingswaren aan, op sommige locaties was de temperatuur in de diepvriestoestellen te hoog, en in één winkel diende de volledige inhoud van de diepvriezer vernietigd te worden. Ook met de etikettering waren er problemen.

Zes nachtwinkels bleken niet over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken. In totaal zullen drie PV’s worden opgesteld en elf waarschuwingen uitgestuurd