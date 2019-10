Twee inbraken in dezelfde straat RTZ

11 oktober 2019

16u40 0

Langs de Everselstraat in het centrum van Beringen werd donderdagnamiddag ingebroken in twee woningen. Eén huis werd volledig doorzocht, waarna de dieven aan de haal gingen met een hoverboard, een playstation, enkele juwelen en geld. Pal tegenover de eerste woning, drongen vermoedelijk dezelfde daders nog eens binnen in een huis. De precieze omvang van de buit is daar wel nog niet bekend.