Twee honden eten vergiftigde vleesballetjes in Beringen: één dier overleden BVDH

31 juli 2019

16u19 2 Beringen De lokale politie start een onderzoek nadat in Beringen twee honden vergiftigde vleesballen hebben gegeten. Een van de dieren is overleden, de ander kon de etensresten nog uitbraken en overleefde het.

Het eten lag in het bos in de buurt van de Zwarte Beek. Baasje Gustaaf Paredis is blij dat zijn Franse bulldog Fawny het heeft overleefd. “In de Zwarte Beekstraat, voorbij de bessenplantages, at onze hond op 22 juli een vleesballetje, dat nadien gevuld bleek met gif. Een week eerder is op quasi dezelfde plaats een andere hond overleden. Ik bracht het bewijsmateriaal binnen bij de politie en hoop dat de dader nog kan worden gevat.”

Aangezien het om vergiftigd eten blijkt te gaan, vraagt de politie of er zich getuigen kunnen melden. Het motief van de dader is nog niet gekend. Aan voetgangers en eigenaars van honden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn.