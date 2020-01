Twee evenementen in bib ter gelegenheid van de Poëzieweek BVDH

22 januari 2020

09u32 0

Op de laatste donderdag van januari start naar goede gewoonte de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland met Gedichtendag. In Beringen organiseert men op deze donderdag 30 januari om 16 uur in de bib een poëtisch uurtje met woord en muziek, verzorgd door leerlingen van de Stedelijke Academie Muziek Woord en Dans. Op zondag 2 februari om 11 uur stellen Luce Rutten en Paul Frison vervolgens hun dichtbundel ‘Tussen Pergamijn’ voor in de bib. Luce is een dichteres en columniste uit Tessenderlo, Paul is een veelzijdig kunstenaar uit Paal. Beiden werden van dichtbij met kanker geconfronteerd en besloten hun talenten te bundelen ten voordele van het kankeronderzoek van professor Johan Swinnen. Er is ook muziek van Bert Maesen en zoon Thibaud op cello. De toegang is gratis en een dichtbundel kost 20 euro. “De opbrengst gaat integraal naar het goede doel,” besluit schepen van de Bib Jessie De Weyer (N-VA).