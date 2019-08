Twee brandweermannen komen om bij zware brand in Beringen, ook vier gewonden DVDA SPS

11 augustus 2019

09u01

Bron: VTM Nieuws, Belga 322 Beringen In Beringen, in Limburg, zijn twee brandweermannen omgekomen bij een hevige brand in een leegstaand pand. Dat bevestigt zonecommandant Bert Swijsen. Er vielen ook vier gewonden tijdens de interventie. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.

Heel vroeg deze ochtend vatte een leegstaand gebouw in de Koolmijnlaan in Beringen vuur. Terwijl de interventieploegen het gebouw binnendrongen om de brand te bestrijden, heeft zich een ontbranding van de hete rookgassen in het gebouw voorgedaan, zegt de zonecommandant. Niet alle brandweermannen konden zichzelf daarbij in veiligheid brengen. “Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in”, klinkt het in een persbericht.

“De maximale inzet van alle collega’s tijdens de zoekactie ten spijt, werden de 2 vermiste brandweermannen helaas levenloos teruggevonden door hun collega’s”, aldus Bert Swijsen. Daarnaast raakten ook vier brandweermannen van de zone Zuid-West Limburg gewond, drie mensen zijn lichtgewond en één persoon is zwaargewond. De lichtgewonden zijn met rookintoxicatie naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht, één brandweerman is met zwaardere verwondingen naar een ziekenhuis in Leuven gevoerd. Alle slachtoffers zijn van post Heusden-Zolder.

De brandweermannen die bij de interventie aanwezig waren, worden momenteel opgevangen en krijgen psychologische ondersteuning.

Burgemeester Thomas Vints bedankt alle ploegen en veiligheidsdiensten voor hun inzet. “Ik wil de betrokken ploegen en de getroffen families mijn steun betuigen. Dit is een zwaar verlies voor de brandweer.”

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt wel aan de buurtbewoners in Beringen-Mijn gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden wegens geurhinder. Brandweer en politie vragen om de buurt van de Koolmijnlaan in Beringen te vermijden. De Koolmijnlaan blijft tot nader bericht afgesloten voor alle verkeer.

Later meer

Update #Brand #Beringen: Onze hulpverleningszone is in rouw. Bij een uitslaande brand verloren we vanochtend twee collega's van post Heusden-Zolder. Vier anderen geraakten gewond. Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families en betrokken collega's.https://t.co/yLRwrPD8HX Hulpverleningszone Zuid-West Limburg(@ BrandweerZWL) link