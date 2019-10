Truck slipt van snelweg E313 en belandt in sloot RTZ

31 oktober 2019

23u07 0 Beringen Donderdagmiddag is een trucker de controle over zijn vrachtwagen verloren op de E313 ter hoogte van Beringen. Getuigen zagen de wagen plots over de rijbaan slingeren en vervolgens in de berm schuiven.

Het ongeval gebeurde rond de middag in de richting van Luik. Bij de klap raakten gelukkig geen andere voertuigen betrokken. Het gevaarte belandde in de berm wel nog in een sloot tussen het struikgewas. Gespecialiseerde takeldiensten waren nodig om de wagen van een bouwfirma weer op het droge te hijsen. Daarvoor moest noodgedewongen ook een deel van de beplanting weggetrokken worden. De verkeershinder op de E313 bleef donderdag gelukkig beperkt door de snelle takeling. De trucker zelf liep bij het ongeval verwondingen op.