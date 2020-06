Trio riskeert tot 26 maanden cel voor mislukte ramkraak aan betaalautomaat van tankstation Birger Vandael

08 juni 2020

11u36 0 Beringen Het openbaar ministerie heeft celstraffen van 22 tot 26 maanden gevorderd voor drie mannen die betrokken waren bij een mislukte ramkraak die in de nacht van 21 op 22 juli 2018 plaatsvond aan het tankstation op de Laan op Heusden in Koersel. Slechts één beklaagde, een 22-jarige jongeman uit Paal, kwam uitleg geven in de rechtbank.

In het dossier gaat het naast de mislukte ramkraak ook om een aantal inbraken in de zomer van 2017. Zo stelde een familie zich burgerlijke partij omdat er tijdens hun familiebezoek in Turkije bij hen thuis werd ingebroken. Een jaar later ontvreemden de daders een Citroën om deze later in te zetten bij de ramkraak. Rond 3 uur reden ze met de wagen in op het tankstation. Ze konden geen buit maken en werden uiteindelijk zelfs onderschept door een patrouille van politiezone Beringen - Ham - Tessenderlo.

Moeilijke periode

Twee personen die afwezig bleven, riskeren 26 maanden cel en een boete van 600 euro. De derde persoon minimaliseerde zijn aandeel bij de feiten. Zijn advocaat Abdel Belkhouribchia vond geen bewijzen voor het merendeel van de tenlasteleggingen. Volgens hem was zijn cliënt niet aanwezig op het moment van de ramkraak zelf. Hij vraagt de vrijspraak of een straf met uitstel. In elk geval zat de jongen destijds in een mindere periode in zijn leven. Zijn studies Criminologie liepen vast en hij leunde aan tegen een depressie. Voor hem werd een celstraf van 22 maanden gevorderd.

Het vonnis wordt uitgesproken op maandag 29 juni.