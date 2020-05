Trio riskeert 30 maanden cel voor 123 inbraken in Vlaamse scholen Birger Vandael

14 mei 2020

14u18 0 Beringen Een Limburgs vijftal moest zich vandaag bij de Hasseltse rechter verantwoorden voor maar liefst 123 inbraken in scholen over heel Vlaanderen. Drie hoofdverdachten riskeren een celstraf van 30 maanden. Ze hadden het vooral gemunt op cash geld, kluizen, laptops en tablets.

Het vijftal was vooral actief in Limburg en Vlaams-Brabant, maar sloeg ook toe aan de Belgische kust. Het was de politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo die in samenwerking met de federaal gerechtelijke politie van Limburg er uiteindelijk in slaagden om de daders te ontmaskeren. Op basis van telefonieonderzoek konden de verschillende beklaagden uiteindelijk aan de feiten worden gelinkt. Drie hoofdverdachten werden aangeduid: een 30-jarige man uit Diepenbeek, een 29-jarige vrouw uit Diest en een 28-jarige man uit Halen.

Bruut geweld

Bij de inbraken viel vooral het geweld op dat de daders soms gebruikten. Zo werden laptops onder een opengedraaide kraan gegooid. Bovendien bleken de inbrekers nergens voor terug te deinzen en zochten ze specifiek naar scholen waar inzamelacties hadden plaatsgevonden. Met het geld gingen ze naar luxehotels en kochten ze merkkledij en dure hebbedingetjes. Enige mildheid was er wel ten aanzien van een school waar een neefje van één van de beklaagden school liep. Daar sloegen de daders niet toe.

Drugsproblemen

Het trio gaf gedeeltelijk hun fouten toe. “Ik was destijds onder invloed en had een drugsprobleem”, stelde de Diepenbekenaar. Ook de Halenaar toonde berouw. Hij bleek te sukkelen met een zware speed- en cokeverslaving en werd uiteindelijk naar een instelling verwezen. Daardoor zou hij een gedeelte van de inbraken niet hebben meegemaakt. In de zaak werden ook nog twee andere mannen gedagvaard, zij hadden een beperkt aandeel bij de betichtingen. Er werden celstraffen van 8 en 12 maanden voor hen gevraagd. De advocaten van de vijf beklaagden vragen een straf met uitstel, een werkstraf of zelfs de opschorting.

Het vonnis wordt uitgesproken op 11 juni.