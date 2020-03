Triagepunt Beringen overgeplaatst naar Sint-Franciscusziekenhuis Birger Vandael

21 maart 2020

10u16 0 Beringen De Beringse huisartsenkring en Mijn-Wachtpost laten weten dat het triagepunt in Beringen vanaf maandag 23 maart wordt overgeplaatst naar het terrein aan het St.Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Dit triagepunt heeft als doel patiënten met mogelijke COVID-19 fysiek te kunnen onderzoeken.

De voorbije week hebben de huisartsenkringen en wachtposten in samenwerking met de ziekenhuizen in een snel tempo overal in Vlaanderen triagepunten opgericht. Het zijn de lokale huisartsenkringen die in overleg met andere actoren bepaald hebben waar deze triagepunten opgericht werden.

Het triagepunt is niet rechtstreeks toegankelijk voor patiënten anders dreigt een overbelasting te ontstaan. “De hele organisatie van de zorg is net opgezet om de massa aan zorg die op ons afkomt, in goede banen te leiden en om overbelasting in huisartsenpraktijken en de spoeddienst te vermijden. Wij doen dus een dringende oproep aan de bevolking om zich strikt aan de voorgeschreven procedures te houden en niet rechtstreeks naar de triagepunten of spoeddienst te gaan. Bel altijd eerst je huisarts!”, klinkt het in een bericht van de Beringse huisartsenkring en Mijn-Wachtpost