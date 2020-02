Treinconducteur werkonbekwaam na aanval door twee reizigers MMM

20 februari 2020

15u41 0 Beringen Op de trein Hasselt-Mol kwam het woensdagavond om 19.30 uur tot een schermutseling tussen twee reizigers en de conducteur. Het duo reisde illegaal en werd daar op aangesproken.

Daarbij reageerden ze agressief en vielen de conducteur aan. Hij raakte daarbij lichtgewond aan de arm. De man zette de reis wel verder tot in Mol, maar verwittigde de politie.

De twee werden opgepakt in het station van Beringen. De politie gaf het dossier over aan de spoorwegpolitie. De conducteur ging ter controle naar het ziekenhuis en is enkele dagen werkonbekwaam.