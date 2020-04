Tot 3.000 euro financiering voor nieuwe jeugdprojecten Birger Vandael

22 april 2020

12u29 0 Beringen Tijdens de digitale gemeenteraad van Beringen werden vier reglementen ter ondersteuning van het jeugdwerk besproken. Drie reglementen werden geactualiseerd en een vierde, volledig nieuw reglement zet in op de ondersteuning van nieuwe jeugdprojecten.

Jongeren die samen een initiatief uitwerken, kunnen via het nieuwe reglement aanspraak maken op een bedrag van 0 tot 3.000 euro per project, met een maximum van 5.000 euro per aanvrager per jaar. Het stadsbestuur heeft in de meerjarenbegroting van 2020-2025 daarvoor middelen vrijgemaakt. “Opzet is om vooral de jongeren buiten de ‘traditionele’ jeugdwerkinitiatieven te prikkelen om de handen uit de mouwen te steken,” legt schepen van jeugd Jessie De Weyer (N-VA) uit. Om de jongeren wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving en om de potentiële drempelvrees weg te nemen, werkt de stad aan een webpagina.