Toerisme Beringen biedt geschenkbonnen bij lokale handelaars aan Birger Vandael

05 mei 2020

10u45 0 Beringen Stad Beringen wil haar lokale handelaars op alle mogelijke manieren ondersteunen. Naar aanleiding van Moederdag, en later ook Vaderdag, wordt de geschenkbon van vzw Toerisme in de kijker gezet. “De ideale manier om onze handelaars een hart onder de riem te steken”, aldus schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA).

De stad wil Moederdag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. “We komen van een lange periode met strenge restricties en we vragen onze inwoners om veel geduld te hebben, om elkaar niet te bezoeken. De geschenkbon is een ideale attentie om deze feestdag wat op te fleuren én onze lokale economie te steunen. Twee vliegen in een klap!” aldus de schepen.

Vandaag zijn een 70-tal handelaars verbonden aan de geschenkbon. Het principe is eenvoudig: je koopt de geschenkbon ter waarde van een bedrag naar keuze. De gelukkige ontvanger kan deze bonnen inruilen bij de handelaars uit de folder. Handlaars die nog niet zijn aangesloten, kunnen zich registreren. Alle info op de website van Toerisme Beringen.