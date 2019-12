Theaterhuis Mals Vlees haalt met kruiwagen rosse muntjes op voor KOTK Birger Vandael

14u48 0 Beringen De mensen van theaterhuis Mals Vlees uit Beringen kunnen niet alleen goed acteren, ze hebben ook een groot hart. Dat bewezen ze woensdagvoormiddag door op en rond de Markt van Beringen geld op te halen voor het goede doel. Dat deden ze voor de gelegenheid met een kruiwagen. “Onze actie is bescheiden begonnen, maar een beetje uit de hand gelopen”, glimlacht Miche van Mals Vlees.

Enkele weken geleden begon het theatergezelschap bij hun repetitieruimte aan Lutgart met een zogenaamde Rospot tegen Kanker. Mensen kunnen in deze glazen bokaal hun rosse muntjes doneren en dragen zo bij aan de strijd tegen de ziekte. “Na drie dagen bleek deze pot al veel te klein”, vertelt Miche. “Daarom lanceerden we een oproep op onze Facebookpagina en toen ging de bal pas helemaal aan het rollen.”

Engagement bij handelaars en inwoners

Handelaars uit Beringen en geëngageerde inwoners namen spontaan contact op met Mals Vlees en doneerden hun muntjes bij hen. “Zo kregen we het zotte idee om in de laatste week van de actie met de kruiwagen naar de Markt te gaan. Donderdag zullen we deze naar het lokale kantoor van KBC brengen en op die manier het geld overdragen aan het goede doel”, besluit Miche. “Dan zullen we ook te weten komen hoeveel geld we hebben ingezameld, want dat kunnen we nu moeilijk inschatten!”