The Roxy Theatre biedt als eerste in Limburg films online aan Birger Vandael

09 april 2020

13u06 0 Beringen Sinds dit weekend biedt The Roxy Theatre uit Koersel films online aan. “In Limburg zijn we de enige die dit op dit moment doen, al hopen we dat er overal in het land nog lokale bioscopen volgen", vertelt uitbater Ludo Vangenechten fier. “Als kleine firma moeten we iets doen om het hoofd boven water te houden.”

Via de website van TheRoxyTheatre kan je als klant na het aanmaken van een account een film te huren uit het bestaande online aanbod, waarmee je de lokale cinema steunt. The Roxy Theatre volgt daarmee het voorbeeld van Cinema Z in Leuven en Lumière in Brugge en Antwerpen. Ook Studio Skoop is inmiddels op de kar gesprongen. “En ik heb contact met andere collega’s die ik aanraad om niet te twijfelen”, onderstreept Ludo.

Geen Netflix

Logischerwijze valt de naam Netflix wanneer het gaat over online films. “Toch is er een duidelijk verschil. Netflix kiest voor de grote, commerciële producties. Wij leggen veel meer de focus op de markt van de indiefilms, wereldfilms en de lokale werken. Tijdens de paasvakantie voegen we ook een aantal familiefilms toe aan het aanbod.”

Momenteel kan Ludo bijvoorbeeld ‘Les Misérables’ aanraden. “Dat is een bekend en toegankelijke film dat we aan de kijker mogen presenteren. Ook ‘All of Us’ van regisseur Willem Wallyn moet je gezien hebben.” Met onder meer Maaike Neuville, Barbara Sarafian, Joke Devynck, Wim Opbrouck en Bruno Van Den Broecke doen tal van bekende acteurs mee aan deze film. “En dan is er nog Cleo, de eerste langspeelfilm van Eva Cools die voor ons nog een promotiefilmpje maakte. “

Verder wil Ludo ook “Any Way the Wind Blows" aanraden. Dat is de film met dEUS-frontman Tom Barman als regisseur. “Ook ‘Manneken Pis' behoort binnenkort tot ons aanbod, net als ‘Anyway’ en ‘La Vérité’.

Het proefproject kon meteen enkele mensen bekoren. “Ik hoorde van enkele mensen uit ons vast maandagpubliek dat ze nu online een alternatief gevonden hebben. Ze stuurden ons zelfs foto’s op terwijl ze aan het kijken waren", glimlacht Ludo. “Uiteraard zijn er soms wel de praktische problemen. Je moet immers een televisie hebben met internet. Het voordeel is dan weer dat we niet plaatsgevonden meer werken.

Termijnplan

Het is de bedoeling dat het tijdelijke concept op termijn zal blijven bestaan. “Dit zou dan een vorm van extra klantenbinding zijn voor mensen die niet naar de cinema kunnen komen. Werk, kinderen, ziekte, geen babysit of een slechte timing, er zijn veel redenen om niet te komen. Via dit platform kunnen mensen de lokale cinema bijgevolg steunen!”