The BluesBones eerste naam voor vijfde editie be-MINE Blues BVDH

20 januari 2020

Op zondag 14 juni vindt de vijfde editie van be-MINE BLUES plaats op de terreinen van be-MINE Beringen. Deze week werd met The Bluesbones een eerste naam bekend gemaakt. Deze groep werd opgericht in 2011 en speelde reeds op Blues Peer, Breda Jazz Festival en Ribs en Blues. Zij werden in 2016 winnaar van de Belgische Blues Challenge. De muziek varieert van bluesrock tot heavy rock. Hun grote doel? “To play blues that gets to your bones”