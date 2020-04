The Beautybar by Jelle krijgt award ‘vriendelijkste handelaar van Beringen’, maar kan geen klanten ontvangen Birger Vandael

23 april 2020

12u17 0 Beringen The Beautybar by Jelle, het schoonheidssalon van Jelle Gaethofs uit de Zandhoefstraat, werd in maart verkozen tot vriendelijkste handelaar van Beringen 2019. Een mooie award, maar de klanten krijgen deze inmiddels al ruim een maand niet te zien. Met een webshop probeert Jelle haar zaak draaiende te houden. “Ik zal na de coronacrisis mijn werk nog hebben om iedereen op te lappen", blijft ze positief.

Meer dan honderd handelaars maakten kans op de titel van ‘vriendelijkste handelaar’. Deelnemende handelaars moesten te vinden zijn op Handelsgids.be, zodat men digitaal een quotering kon uitbrengen. Op die manier haalde The Beautybar by Jelle het van Garage Eddy Gijbels, Garage Gaethofs en In Balans bij Elfi. Voor de trofee werd een mooi plaatsje gezocht in de zaak. Bovendien kreeg het schoonheidssalon ook nog reclamebudget ter waarde van 600 euro.

Luisterend oor

Jelle reageerde erg trots op haar prijs: “Ik denk dat ik zo’n goede punten behaalde omdat ik altijd mezelf blijf. Voor mij is mijn job veel meer dan enkel werken. Het is mijn passie en die doe ik met hart en ziel. Ik probeer ook altijd een luisterend oor te zijn voor mijn klanten. Ze zitten tenslotte ook vaak minstens een uur in mijn instituut, dan bouw je wel een band op. Daarom doet het me deugd om deze prijs te winnen. Als kleine zelfstandige geeft het me een goed gevoel om te weten dat iedereen 100% achter mij staat. Daarom wil ik al mijn lieve, trouwe klanten ongelooflijk hard bedanken voor hun stemmen!”

Webshops en gebruikstips

Helaas volgde voor Jelle al snel de ontnuchtering. Haar zaak moest de deuren sluiten. Ze besloot om niet stil te zitten en bouwde in sneltempo een webshop uit. “Daar kunnen klanten hun favoriete producten van onder meer Germaine de Capuccini, Bellápierre en Marc Inbane wel nog bestellen”, geeft ze aan. Op regelmatige basis deelt ze bovendien een aantal gebruikstips bij producten, zodat mensen thuis aan de slag kunnen met de producten. Onder meer de voetencrème deed het erg goed. “Het is natuurlijk de juiste beslissing voor de gezondheid van iedereen, maar ik mis mijn werk en mijn klanten", stelt Jelle vast.

Ook award voor stad Beringen

Niet alleen Jelle viel midden maart in de prijzen. Dankzij de hoge gemiddelde scores (9,15 op 10) bleek de stad Beringen de vriendelijkste gemeente van de provincie te zijn. Een award die burgemeester Thomas Vints (CD&V) en schepen van ondernemen Werner Janssen (N-VA) graag in ontvangst namen. “Onze ondernemers zijn de perfecte ambassadeurs voor Beringen!” glundert burgemeester Vints. “In deze tijden van digitalisering en online handel leggen we bijzonder sterke nadruk op ‘winkelhieren.’ De vriendelijkheid en service op maat zijn daarbij de grootste troeven van onze lokale handelaars,” voegt schepen Janssen toe.